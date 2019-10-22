Тверской суд Москвы оштрафовал международное общество «Мемориал» на 300 тысяч рублей

Административный протокол на «Мемориал» был заведен благодаря Роскомнадзору. Ведомство написало, что на странице ингушского отделения правозащитной организации в YouTube отсутствует маркировка иностранного агента. Как передает интернет-издание «МБХ медиа», на суде представитель Роскомнадзора сказал, что отсутствие такого указания нарушает, по его мнению, право человека на получение полной информации. Кроме того, говорилось о том, что закон обязывает ставить маркировку иноагента на каждый материал.

Штраф по аналогичной статье чуть ранее назначили и председателю правления международного общества «Мемориал» Яну Рачинскому. Обвинение схожее: по версии Роскомнадзора, составившего протокол по заявлению ФСБ, в публикациях ингушского отделения в Facebook отсутствует маркировка иностранного агента. Адвокат Рачинского подчеркивал, что на страницах «Мемориала» маркировка есть, а ставить ее под каждым материалом в Facebook и YouTube нет необходимости, поскольку они используются только для продвижения.

За этот месяц несколько штрафов из-за нарушения закона об иноагентах получило другое правозащитное движение – «За права человека» Льва Пономарева. На фоне этого Минюст подал иск в Верховный суд с требованием ликвидировать организацию.