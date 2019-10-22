Самая высокая доля таких домохозяйств в Ингушетии, Чувашии, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.

Скорее всего, в будущем таких семей станет еще больше, — считает финансист Андрей Мовчан

Данные Росстата о доходах россиян должны объяснить социологи и ученые, — считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Несколько месяцев назад Росстат сообщил, что у трети российских семей нет денег на покупку обуви по сезону