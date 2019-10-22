До 17 человек возросло количество погибших в результате прорыва дамбы под Красноярском, — сообщает Следственный комитет. Сегодня обнаружены еще два тела. Три человека по-прежнему числятся пропавшими без вести.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Задержаны директор золотодобывающей компании, начальник и мастер горного участка.