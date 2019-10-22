Процент российских семей, которым хватает денег только на еду и одежду, будет только увеличиваться – эксперт

Процент российских семей, которым хватает денег только на еду и одежду, будет только увеличиваться. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» финансист, основатель группы компаний по управлению инвестиций Movchan's Group Андрей Мовчан, комментируя опубликованные данные Росстата по доле наименее обеспеченных групп населения.

«Мы видим, как развивается ситуация, а дальше будет хуже. Та экономическая модель, которая сейчас построена в России не справляется с ростом благосостояния населения. В следующем году мы будем наблюдать еще больший процент таких семей», — сказал он.

Ранее Росстат сообщил о росте доли семей со средствами только на еду и одежду. Число таких семей в этом году выросло почти до 50 %.

«Благосостояние населения сокращается, и ситуация имеет характер продолжительной обратной связи, то есть это сокращение само по себе усугубляет сокращением в будущем, в том числе, потому что меры правительства они ровно противоположны тем, которые нужны для изменения ситуации. В следующем году будет хуже», — подчеркнул он.