По плану Маска, в будущем Starlink обеспечит дешевым интернетом даже труднодоступные районы планеты с помощью нескольких десятков тысяч спутников. Правда, пока с помощью ракеты «Спейс Х» удалось запустить только 60.
Главный конкурент «Starlink» – британский проект Уанвэб, с помощью которого также планируется обеспечить доступ к высокоскоростному интернету на всей планете.
Основатель «Спейс Х» Илон Маск сообщил, что написал в Твиттер через глобальную интернет-систему «Starlink»
По плану Маска, в будущем Starlink обеспечит дешевым интернетом даже труднодоступные районы планеты с помощью нескольких десятков тысяч спутников. Правда, пока с помощью ракеты «Спейс Х» удалось запустить только 60.