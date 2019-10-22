Адвокаты обжалуют приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, которую суд РФ признал виновной в контрабанде наркотиков

Адвокаты обжалуют приговор 26-летней гражданке Израиля Нааме Иссахар, которую Химкинский суд признал виновной в хранении и контрабанде наркотиков и приговорил к 7,5 годам.

Иссахар летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве и была задержана в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Адвокаты утверждают, что девушка не имела физического доступа к багажу, в котором сотрудники таможни нашли наркотики. Мать девушки Яффа Иссахар обратилась к российскому президенту с просьбой помиловать её дочь и отпустить её домой.

Защита готовит апелляционную жалобу в Московский областной суд, сообщает Znak.com.