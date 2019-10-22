Следователи выясняют причины кровавой драмы в Новой Москве

По данным следствия, сегодня утром мужчина пришёл к знакомым попросить деньги в долг. Получив отказ, он ранил ножом 6 человек, двое погибли. Подозреваемый задержан, сообщает ТАСС.
2019-10-22T12:02:00+03:00
2019-10-22T12:07:52+03:00
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12:02, 22 октября 2019
В деревне Дудкино были убиты два человека, еще четверо ранены. По некоторым данным, в числе убитых оказалась молодая женщина, которая была на четвертом месяце беременности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух человек в Новой Москве
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