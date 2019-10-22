Турция возобновит операцию на севере Сирии, если США не выполнят свои обещания о разоружении и выводе курдских подразделений, заявил президент Эрдоган перед вылетом в Сочи, где сегодня состоятся переговоры с президентом Путиным.

5 дней назад Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции на 120 часов.