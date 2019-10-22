Больше трети российских фильмов не окупили государственных вложений на их производство, пишет газета «Ведомости»

Среди самых ярких провалов военно-приключенческий боевик «Семь пар нечистых». Он получил от государства 119 миллионов рублей, а собрал в прокате меньше миллиона. На производство российских фильмов Министерство культуры и Фонд кино ежегодно выделяют более 5 миллиардов рублей.