Организаторы Олимпиады 2024 года в Париже представили эмблему Игр

Парижане не были бы самими собой, если бы забыли о женщине. Эмблемы предыдущих игр чаще всего представляли собой пиктограммы или неодушевленные предметы. Парижская Олимпиада будет проходить под знаком женского силуэта, который можно представить и как языки пламени, и золотую медаль. Единство трех символов имеет вполне логичное объяснение. Золотая награда – это стремление к совершенству, пламя – поиск новых подходов к организации Олимпиады, ну а девушка – это символ Великой Французской Революции Марианна, известный образ с полотна французского художника Эжена Делакруа. Впервые в истории у Олимпийских и паралимпийских Игр будет один, общий символ, поэтому его представляли два человека, один из которых был в коляске.

Олимпийские Игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.