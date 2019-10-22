С января по сентябрь производитель Суперджетов продал всего один самолёт

Выручка компании снизилась в 4,5 раза, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Среди причин эксперты и участники рынка называют, в частности, затянувшиеся переговоры с Аэрофлотом о поставке десяти Суперджетов, а также ожидаемое увеличение субсидий для покупателей российских самолётов.
2019-10-22T11:06:00+03:00
2019-10-22T11:06:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:06, 22 октября 2019
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