СПЧ под управлением Михаила Федотова работало продуктивно и эффективно, считает новый председатель Совета Фадеев

Он вчера назначен на эту должность. Фадеев подчеркивает, что в ближайшее время не будет выдвигать свои кандидатуры в состав Совета.

Вчера президент Путин своим указом отправил в отставку Михаила Федотова, возглавлявшего СПЧ с 2010 года. Из состава Совета кроме Федотова исключены Екатерина Шульман, Илья Шаблинский, Павел Чиков. Ещё один член СПЧ Тамара Морщакова объявила о добровольном выходе из Совета.