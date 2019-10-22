Новый глава СПЧ выяснит, по  какой причине не принимаются обращения потерпевших на летних акциях столицы

Новый глава СПЧ намерен поставить вопрос перед правоохранителями, по какой причине не принимаются обращения потерпевших на летних акциях столицы

Глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев намерен поставить вопрос перед правоохранительными органами, по какой причине не принимаются обращения потерпевших на летних акциях столицы. Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я встречался с коллегами, обсуждал это дело («московские дела» по летним акциям). Есть такая тема, как обращения тех, кто считает себя пострадавшими во время несанкционированных митингов. Есть обращения в соответствующие органы и Следственный комитет. Эти обращения не получают ответа никакого. Это явное нарушение процедур. Почему они нарушаются — хотелось бы понять», — сказал он.

В.Фадеев отметил, что намерен поставить этот вопрос перед правоохранительными органами.

В понедельник президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку Михаила Федотова, возглавлявшего СПЧ с 2010 года. В качестве причины назван его 70-летний возраст — предельный для госчиновника. Секретарь Общественной палаты и бывший ведущий Первого канала Валерий Фадеев назначен на его место.