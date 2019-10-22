Новый глава СПЧ Фадеев: Я не считаю возможным сейчас каким-то образом влиять на состав совета

«На примете у меня пока никого нет, потому что правильнее осмотреться и посмотреть как работает совет, познакомиться со всеми членами совета, а уж потом через какое-то время, через месяцы, наверное, можно думать о том, что я мог кого-то предложить в состав совета. Сейчас говорить об этом рано и бессмысленно. Я не считаю возможным сейчас каким-то образом влиять на состав совета», — сказал он.

По мнению В.Фадеева, Совет «пока работает продуктивно и эффективно» под управлением Михаила Федотова.

«Знаете, ломать — не строить, и самое главное не испортить. И ничего ломать я пока не собираюсь», — добавил он.

В связи с новым назначением главы СПЧ, из состава совета были исключены М.Федотов, Е.Шульман, И.Шаблинский, П.Чиков, а Тамара Морщакова после этого заявила о добровольном уходе из СПЧ.

«Да, это случилось. Но меня ведь не спрашивали, и когда говорят о ротации, это не мои действия. Я таких действий не предпринимал. С Тамарой Георгиевной (Морщаковой) я лично переговорил, и лично мне она претензий не высказывала, но приняла такое решение. Я ей сказал, что очень сожалею об ее уходе», — сказал новый глава СПЧ В.Фадеев.

В понедельник президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку Михаила Федотова, возглавлявшего СПЧ с 2010 года. В качестве причины назван его 70-летний возраст — предельный для госчиновника. Секретарь Общественной палаты и бывший ведущий Первого канала Валерий Фадеев назначен на его место.