Российский ледокол подал сигнал бедствия по ошибке. Судно находится у берегов Норвегии и движется в сторону Ямала

Сигнал SOS подал экипажа дизельного ледокола «ТОР», выпущенного полвека назад. Центральное управления службы спасения Норвегии сообщили в своем микроблоге в Twitter, что судно попало в шторм, двигатель остановился, на борту ледокола 33 человека. К месту ЧП подошли буксиры, и отправился вертолет. Источники «Интерфакса» сообщили, что судно ждет начала буксировки.

Росморречфлот спустя полчаса проинформировал о ложной тревоге. Сигнал был подан случайно после обесточивания оборудования. Эвакуация не требуется. Ледокол, отплывший из Петербурга, продолжит маршрут на Ямал. Норвежские береговые службы уточнили, что ЧП на борту все-таки было. Экипажу удалось восстановить работу двух из четырех двигателей.

Ледокол находится в 22 километрах от берега.