Мультиварка – самая бесполезная бытовая техника. Так считают 18 процентов россиян, выяснил проект Hi Tech Mail.ru

Большинству частников опроса почти не используют отпариватели, роботы пылесосы, хлебопечки и парогенераторы. При этом робот пылесос возглавляет рейтинг самой желанной техники. О своём желании иметь такой прибор заявили 34 процента респондентов.
2019-10-22T10:41:00+03:00
2019-10-22T10:41:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:41, 22 октября 2019
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