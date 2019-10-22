Работа двигателя терпящего бедствие у берегов Норвегии российского ледокола восстановлена

«На судне удалось частично восстановить работу двигателя», — сообщили спасатели.

Ранее стало известно, что российский ледокол с 33 людьми на борту подал сигнал бедствия у берегов Норвегии во время шторма из-за остановки двигателя. В район бедствия вылетел вертолет. На место также следуют буксиры.

Судно вышло из Санкт-Петербурга 17 октября и шло на Ямал.