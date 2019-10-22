Суд в Подмосковье приговорил к разным срокам – от 4 до 8,5 лет лишения свободы участников преступной группы, которые угоняли автомобили «премиум-класса», сообщает Следственный комитет. Среди фигурантов дела двое бывших сотрудников московской Госавтоинспекции и четверо работников лизинговой компании. Ещё 9 человек объявлены в федеральный розыск.
2019-10-22T10:32:00+03:00
2019-10-22T10:33:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 22 октября 2019
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