Российский ледокол подал сигнал бедствия во время шторма у берегов Норвегии

На борту 33 человека, сообщает норвежская спасательная служба. Уточняется, что на судне возникли проблемы с двигателем. Сейчас в район бедствия вылетел вертолёт и направляются буксирные суда. По данным РИА, судно вышло из Санкт-Петербурга 17 октября и направлялось на Ямал.
2019-10-22T10:30:00+03:00
2019-10-22T10:31:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 22 октября 2019
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