Российский ледокол подал сигнал бедствия во время шторма у берегов Норвегии

На борту 33 человека, сообщает норвежская спасательная служба. Уточняется, что на судне возникли проблемы с двигателем. Сейчас в район бедствия вылетел вертолёт и направляются буксирные суда. По данным РИА, судно вышло из Санкт-Петербурга 17 октября и направлялось на Ямал.