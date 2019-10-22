Экс-президент Перу Толедо должен быть выпущен сегодня из тюрьмы под домашний арест

Бывший президент Перу Алехандро Толедо, арестованный в США по обвинениям в коррупции, должен быть выпущен сегодня из тюрьмы под домашний арест. О том, как Толедо, экстрадиции которого добивается правительство Перу, удалось добиться освобождения под залог, расскажет наш корреспондент в Вашингтоне Карина Орлова.

Бывший президент Перу Алехандро Толедо отбывает заключение в одиночной камере тюрьмы Санта Рита недалеко от Сан-Франциско с июля — когда он был арестован по запросу перуанских властей в своем доме в Силиконовой долине. Толедо обвиняют в получении взятки на посту президента в 20 миллионов долларов от бразильской компании с целью получения господряда на строительство хайвея. При обыски в доме у него нашли 40 тысяч долларов наличными и забронированные билеты в Израиль. Когда-то прославленный реформатор, Алехандро Толедо был президентом Перу с 2001 по 2006 год. В 2017 году в Перу против Толедо было начато расследование, запрос на экстрадицию был направлен в США в январе этого года. Толедо был переведен в одиночную камеру, так как в тюрьме Санта Рита это единственно возможная мера защиты, о которой он сам попросил. Но из-за одиночного заключения у 73-летнего Толедо начались проблемы со здоровьем, в том числе, ментальные. Приняв эти доводы к рассмотрению, а также тот факт, что процесс об экстрадиции может занять год или несколько лет, судья принял решение перевести Толедо под домашний арест — под залог в 1 млн долларов.

Если Алехандро Толедо экстрадируют в Перу, то его поместят в специальные полицейские бараки в Лиме, где 25-летний тюремный срок за преступления против человечества и коррупцию уже отбывает другой перуанский президент Альберто Фухимори. Два года назад действующий президент страны даровал заключенному гуманитарное помилование, которое позднее отменил Верховный суд Перу и отправил 79-летнего Фухимори обратно в тюрьму — отбывать наказание до конца.