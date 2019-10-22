Десять голкиперов претендуют на то, чтобы стать первыми обладателями приза имени Льва Яшина

Новой премией еженедельник Франс Футбол, который определяет лучшего футболисту года в Европе с 1956 года, восстановил справедливость. Яшин— единственный вратарь, которому удалось получить Золотой мяч. Обычно лауреатами становятся те, кто забивает голы. Теперь у вратарей будет собственная награда. Выбирать предстоит из 10 номинантов. В их числе по два представителя Бразилии и Германии. Южную Америку представляют – Алиссон из Ливерпуля и Эдерсон из Манчестер Сити, Германию баварец Мануэль Нойер и Марк-Андре Тер-Штеген из Барсеолоны. Остальные государства делегировали в список по одному вратарю. Франция – Уго Йориса из Тоттенхэма, Польша – Войцеха Щчесны из Ювентуса, Словакия – Яна Облака из Атлетико, Испания – Кепу Аррисабаллагу из Челси, Словения – Самира Хандановича из Интера, Камерун – Андре Онана из Аякса.

Первый обладатель премии имени Льва Яшина будет назван 2 декабря на церемонии, которая пройдет в Париже. На ней же будет объявлено имя обладателя Золотого Мяча.