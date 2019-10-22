Континентальная хоккейная Лига оштрафовала на 300 тысяч рублей хоккейный клуб «Амур» из Хабаровска – главный тренер клуба Александр Гулявцев угрожал арбитру во время домашней встречи регулярного чемпионата против московского «Динамо», сообщает пресс-служба Лиги. Встреча завершилась поражением «Амура» со счётом 1:5. Гулявцев пригрозил сжечь машину судьи. Это высказывание попало в видеотрансляцию, сообщает ТАСС.