Континентальная хоккейная Лига оштрафовала на 300 тысяч рублей хоккейный клуб «Амур» из Хабаровска – главный тренер клуба Александр Гулявцев угрожал арбитру во время домашней встречи регулярного чемпионата против московского «Динамо», сообщает пресс-служба Лиги. Встреча завершилась поражением «Амура» со счётом 1:5. Гулявцев пригрозил сжечь машину судьи. Это высказывание попало в видеотрансляцию, сообщает ТАСС.
2019-10-22T10:05:00+03:00
2019-10-22T10:05:27+03:00
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10:05, 22 октября 2019
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