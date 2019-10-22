Российское судно, находящееся недалеко от западного побережья Норвегии, подало сигнал бедствия, сообщает Reuters со ссылкой на норвежскую спасательную службу. В этом районе сейчас шторм. На борту судна 33 человека. Других подробностей пока нет.
2019-10-22T10:00:00+03:00
2019-10-22T10:13:10+03:00
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10:00, 22 октября 2019
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