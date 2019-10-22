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10:00, 22 октября 2019

Российское судно, находящееся недалеко от западного побережья Норвегии, подало сигнал бедствия

Российское судно, находящееся недалеко от западного побережья Норвегии, подало сигнал бедствия, сообщает Reuters со ссылкой на норвежскую спасательную службу. В этом районе сейчас шторм. На борту судна 33 человека. Других подробностей пока нет.



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