Половине россиян хватает денег только на еду и одежду. В Росстате видят в этих данных положительную динамику.

Доля тех, кто может продукты и одежду, а вот от покупки компьютера, холодильника, стиральной машины и других товаров длительного пользования вынужден воздерживаться, по сравнению с прошлым годом незначительна выросла. Сейчас в таком положении, судя по статистике, оказался каждый второй россиянин. Увеличивается количество более состоятельных граждан, у которых затруднения вызовет приобретение автомобиля или недвижимости.

Больше всего семей, где денег хватает только на продовольствие и одежду, живут в Ингушетии, Чувашии и Ненецком автономном округе. Положение самых бедных при этом улучшается. Тех, кто может позволить себе только покупку продуктов питания, сейчас 14 процентов. Треть таких семей – жители республики Алтай.

Чуть меньше трех процентов россиян говорят, что денег у них достаточно, они могут купить все, что им нужно. Почти каждому сотому гражданину средств не хватает даже на еду.

Росстат также выявил незначительное ускорение роста реальных доходов россиян.