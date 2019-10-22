Фигурант дела о поджоге офиса «Единой России» Алексей Кобаидзе покинул территорию России

Об этом Эху рассказал адвокат Максим Пашков. Он ссылается на следствие.

Нападение на офис «Единой России» в московском Ховрине совершено в 2018 году. В помещение бросили дымовую шашку. Другой фигурант делам – аспирант МГУ Азат Мифтахов находится в СИЗО, а Елена Горбань – под подпиской о невыезде. Уголовное дело было возбуждено по статье «вандализм» и переквалифицировано на статью «хулиганство».