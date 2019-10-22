Коллапс этим утром произошёл в столичном Внуково. Большие очереди образовались при входе в аэропорт. Это предположительно вызвано нехваткой персонала воздушной гавани.

Перед рамками металлоискателей очень много людей. Некоторые не скрывают возмущения оттого, что большинство рамок во Внуково не работает. Люди не могут попасть в здание аэровокзала и боятся опоздать на самолёт. Недовольная женщина отказывается перейти к другой рамке и требует её пропустить. Видео интернет-изданию life.ru прислал один из очевидцев.

Голос

«Нет людей», — отвечает сотрудник транспортной безопасности. Он стоит возле неработающей ленты для досмотра багажа. О задержках вылетов из Внуково пока не сообщается. Полицейские, которые дежурят в аэропорту, предложили обращаться со всеми вопросами к представителям администрации воздушной гавани. В соцсетях предупреждают тех, кто планирует вылетать из Внуково. Туда советуют приезжать пораньше. Цитата: «На входе в аэропорт работает одна рамка. На досмотре тоже. Проверяющие матерятся, мол, нет людей — всех посокращали», пишет один из пассажиров.

В пресс-службе Внуково телеканалу РЕН сказали, что аэропорт работает в штатном режиме, и никаких очередей на входе нет.