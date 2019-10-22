Акции протеста начались в нескольких городах Боливии после оглашения предварительных результатов президентских выборов. В Ла-Пасе полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. После подсчёта 95 процентов голосов лидирует действующий президент Боливии Эво Моралес. За него проголосовали около 47 процентов избирателей. Его основной конкурент Карлос Меса получил около 37 процентов голосов. Доля победы в первом туре разрыв между кандидатами должен соситавить10 процентов.

Моралес занимает пост президента последние 14 лет, напоминает «Коммерсантъ».