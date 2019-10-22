Сотрудники ГИБДД Московской области устанавливают обстоятельства дорожной аварии под Красногорском, в котором пострадал пешеход. В ДТП участвовал автомобиль службы протокола премьер-министра Медведева, сообщает РБК. Источник в полиции говорит, что в момент аварии пассажиров в ней не было. «Форд» не уступил дорогу пешеходу на переходе. Водитель утверждает, что вышел из автомобиля, убедился, что человек не получил серьёзных травм и уехал. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.