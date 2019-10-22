29 человек признаны потерпевшими из-за прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщает Следственный комитет

Следователи допросили 185 свидетелей, провели 6 обысков и семь раз осмотрели место происшествия. В результате прорыва дамбы был затоплен вахтовый посёлок, погибли 15 рабочих. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.