29 человек признаны потерпевшими из-за прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщает Следственный комитет

Следователи допросили 185 свидетелей, провели 6 обысков и семь раз осмотрели место происшествия. В результате прорыва дамбы был затоплен вахтовый посёлок, погибли 15 рабочих. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
2019-10-22T08:31:00+03:00
2019-10-22T08:31:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 22 октября 2019
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