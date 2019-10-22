Множество пассажиров аэропорта Внуково в Москве не могут попасть в здание аэровокзала из-за огромной очереди на входе

На кадрах, которые публикует Life.ru, видно, что некоторые рамки металлоискателей не работают. О задержках вылетов из Внуково пока не сообщается. При этом сотрудники полиции, которые дежурят в аэропорту, предлагают обратиться за комментариями к администрации Внуково.
2019-10-22T08:30:00+03:00
2019-10-22T08:35:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:30, 22 октября 2019
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