Множество пассажиров аэропорта Внуково в Москве не могут попасть в здание аэровокзала из-за огромной очереди на входе

На кадрах, которые публикует Life.ru, видно, что некоторые рамки металлоискателей не работают. О задержках вылетов из Внуково пока не сообщается. При этом сотрудники полиции, которые дежурят в аэропорту, предлагают обратиться за комментариями к администрации Внуково.