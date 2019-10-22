В Москве с сегодняшнего дня будут перекрыты некоторые улицы

Это связано с мероприятиями, посвящёнными 78-й годовщине военного парада на Красной площади. Закрываются, в частности Васильевский спуск, частично улицы Ильинка, Варварка, одна полоса на Моховой и Петровке. Ограничения будут действовать до 7 ноября, сообщается на сайте мэра Москвы.