В Москве с сегодняшнего дня будут перекрыты некоторые улицы

Это связано с мероприятиями, посвящёнными 78-й годовщине военного парада на Красной площади. Закрываются, в частности Васильевский спуск, частично улицы Ильинка, Варварка, одна полоса на Моховой и Петровке. Ограничения будут действовать до 7 ноября, сообщается на сайте мэра Москвы.
2019-10-22T08:17:00+03:00
2019-10-22T08:19:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:17, 22 октября 2019
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