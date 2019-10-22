Российские ритейлеры получили уведомления о повышении цен от поставщиков гречневой крупы

Речь идёт о росте в 20 – 25 процентов, рассказали «Ведомостям» представители «Ленты» и «Ашана». Представитель сибирской сети «Командор» сообщил о повышении цен на 25 – 50 процентов. Это связано с дефицитом гречки. По данным Росстата, с начала года гречневая крупа подорожала почти на 6,5 процентов.