КС рассмотрит обращение потомков тех людей, которых репрессировали до начала войны 41-45 гг. и переселили из Москвы

Они считают, что им незаконно отказали в жилье. Заявители считают, что их конституционные права нарушили статьи закона «О реабилитации жертв политических репрессий» и закона «Об обеспечении права жителей Москвы на жилые помещения». В суд от имени заявителей обратился председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов.

В заявлении говорится о том, что родители в 30-40 годах прошлого века жили Москве, но затем их выслали из столицы в специальные поселения, где заявители и появились на свет. По мнению председателя СПЧ, детям родителей, которые пострадали от репрессий, положены компенсации. В том числе по переселению их на прежнее место жительства.

Они «являются людьми преклонного возраста, и, стоя в общей очереди, попросту не дождутся жилых помещений». Михаил Федотов уверен, что реально возместить вред жертвам политических репрессий можно, если лишь предоставить им жилье вне очереди.

Департамент городского имущества Москвы отказался поставить заявителей на учет для получения жилья из-за того, что они не жили в Москве более 10 лет.