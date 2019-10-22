В Боливии спустя сутки возобновили подсчет голосов на президентских выборах

Действующий глава государства Эво Моралес, согласно данным Высшего избирательного суда, теперь близок к победе в первом туре.

За президента Боливии по последним данным почти 47% избирателей. Его основного соперника, бывшего главу страны Карлоса Месу, поддержало менее 37%.

Разрыв между ключевыми кандидатами на кресло президента увеличился до десяти процентов. Это необходимо для победы действующего главы Эво Моралеса уже в первом туре. Поскольку ему не удалось набрать больше 50% голосов. Подсчёт почти завершён.

После того как Высший избирательный суд огласил предварительные результаты выборов в столице и других городах начались протесты, произошли беспорядки и столкновения с полицией, сообщает агентство Reuters.

В столице Сукре сторонники оппозиции устроили пожар возле регионального избиркома. Меса не признал поражение. Результаты выборов должны были стать известны вчера, но подсчёт голосов приостановили. Это объяснили угрозами и нападениями на сотрудников избиркома. Его противники Моралеса заподозрили в попытке манипулировать подсчетом голосов в пользу действующего президента.

Эво Моралес руководит Боливией уже более 13 лет. В случае победы это будет его четвертый подряд президентский срок.