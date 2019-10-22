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Эксклюзив Эха 08:01, 22 октября 2019

Дарья Сосновская, которую ударил полицейский при задержании, пожаловалась в суд на бездействие следователей

Ранее СКР передал материалы для проверки в Росгвардию. Там, в свою очередь, отрицают причастность к задержанию девушки на одном из летних протестов, сказал «Эху Москвы» начальник пресс-службы Центрального округа Росгвардии Илья Кренжель: «Сотрудники Росгвардии не принимали участия в задержании Дарьи Сосновской. Соответственно, никаких материалов по этому делу в Главное управление Росгвардии по городу Москве не поступало».

Следственный комитет зарегистрировал заявление Дарьи Сосновской 12 августа, но до сих пор не сообщил ей о принятом процессуальном решении. Момент, когда полицейский ударил Дарью Сосновскую в живот, есть на видео. Сообщается, что позже уже у автозака она получила удар по голове.



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