В Кремле объяснили ротацией смену главы президентского Совета по правам человека

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Владимир Путин подписал указ об изменениях в составе СПЧ. Вместо Михаила Федотова руководителем назначен секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

В состав совета включены исполнительный директор агентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и еще несколько человек. В то же время из состава СПЧ были выведены сам Федотов, председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков, глава комиссии по избирательным правам Илья Шаблинский и политолог Екатерина Шульман. Они не раз высказывались критически в адрес властей.