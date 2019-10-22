Император Японии Нарухито официально объявил о вступлении на престол

В Токио проходит церемония по случаю интронизации монарха. Она проводится в наиболее почетном «Сосновом зале» императорского дворца. Здесь установлен массивный трон, с которого 59-летний Нарухито зачитал свою речь. Для участия в церемонии в Японию прибыли 400 представителей стран и территорий, включая более 70 монархов и глав государств.