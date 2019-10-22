Император Японии Нарухито официально объявил о вступлении на престол

В Токио проходит церемония по случаю интронизации монарха. Она проводится в наиболее почетном «Сосновом зале» императорского дворца. Здесь установлен массивный трон, с которого 59-летний Нарухито зачитал свою речь. Для участия в церемонии в Японию прибыли 400 представителей стран и территорий, включая более 70 монархов и глав государств.
2019-10-22T07:30:00+03:00
2019-10-22T07:34:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:30, 22 октября 2019
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