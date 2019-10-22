ЧП на заводе в Свердловской области

В одном из цехов предприятия «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме разлилась жидкая медь. Никто не пострадал, эвакуированы 50 работников, говорят в региональном управлении МЧС. Причиной, по словам представителя администрации завода, стал технологический сбой.
2019-10-22T07:15:00+03:00
2019-10-22T07:16:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:15, 22 октября 2019
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