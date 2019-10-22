ЧП на заводе в Свердловской области

В одном из цехов предприятия «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме разлилась жидкая медь. Никто не пострадал, эвакуированы 50 работников, говорят в региональном управлении МЧС. Причиной, по словам представителя администрации завода, стал технологический сбой.