Сегодня пройдут очередные матчи футбольной Лиги Чемпионов

Столичный «Локомотив» сыграет на выезде против итальянского «Ювентусом».

В группе, где «Локо» заранее записали в аутсайдеры, российский вице-Чемпион смотрится пока хорошо. Имея лишь на очко меньше главных фаворитов квартета – «Ювентуса» и мадридского «Атлетико». Понятно, что конкурировать с такими грандами за выход из группы железнодорожникам вряд ли удастся. Но выглядеть достойно, как в том же домашнем матче с испанцами – подопечным Юрия Семина и в Турине вполне по силам.

Те более, что победа в нациоанльном Чемпионате над «Ахматом» в минувшем туре была одержана на классе. Причем, даже в отсутствии целой группы лидеров — Крыховяка, Игнатьева и Баринова. К слову, сегодня все они смогут выйти на поле.

Игра в Турине начнется в 22 часа. Трансляция на «Матч ТВ».

Еще один российский участник турнира – «Зенит» – свой матч против немецкого Лейпцига проведет завтра.