Интронизация императора Японии пройдет сегодня в Токио

На церемонию были приглашены сотни зарубежных лидеров.

Грандиозная церемония, за которой в прямом эфире будут следить миллионы зрителей, будет скромнее, чем планировалась. Всему виной тайфун «Хагибис», в результате которого сотни человек погибли и пострадали, а тысячи домов были повреждены. Торжественный парад теперь пройдет в начале ноября.

Еще в мае новый император Нарухито принял участие в церемонии наследования регалий от своего отца и выступил с первой речью. Сегодня правитель облачится в традиционные дворцовые одеяния и взойдет на трон Такамикура в главном зале Императорского дворца. После этого он объявит о своем восшествии на трон. Вечером состоится первый банкет с участием глав государств и других именитых гостей.

Зарубежные делегации, как правило, возглавляют президенты, как в случае с Украиной и Грузией и премьеры. Есть и исключения. Россию, к примеру, представит вице-спикер Совета Федерации, а от США отправился министр транспорта.

Японские власти по случаю интронизации нового императора решили помиловать полмиллиона осужденных. Речь идет о тех, кого приговорили к штрафам за нетяжкие преступления.