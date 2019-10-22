Либеральная партия Канады во главе с премьер-министром Джастин Трюдо победила на парламентских выборах

По данным избиркома, она получает около 33,5% голосов избирателей. Консервативная партия Канады – чуть более 34%. Для формирования правительства большинства партии-победительнице необходимо выиграть выборы как минимум в 170 округах. В стране, как передает агентство ТАСС, будет сформировано правительство меньшинства.