Один из обвиняемых в нападении на московское отделение «Единой России» уехал из страны

О том, что анархист Алексей Кобаидзе покинул территорию Российской Федерации, «Эху Москвы» сказал его адвокат Максим Пашков.

Дело в отношении Кобаидзе возбудили после нападения на офис «Единой России» в московском Ховрине в 2018 году. В помещении разбили окно и бросили внутрь дымовую шашку. Кобаидзе находился под подпиской о невыезде. Другой фигурант дела – аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов уже несколько месяцев остается в СИЗО.