В Кремле объяснили ротацией смену главы президентского Совета по правам человека

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Владимир Путин подписал указ об изменениях в составе СПЧ. Вместо Михаила Федотова руководителем назначен секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

Также из состава СПЧ были выведены сам Федотов, председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков, глава комиссии по избирательным правам Илья Шаблинский и политолог Екатерина Шульман. Они не раз высказывались критически в адрес властей.

Совет по правам человека успел помочь многим людям в борьбе за свободы и интересы, сказал в эфире «Эха Москвы» сказал уже бывший член СПЧ, профессор ВШЭ Илья Шаблинский. Он не удивлен решением об изменении состава Совета. Власти, полагает он, убирают тех, кто способен на оппозиционные взгляды.