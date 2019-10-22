Российский футбольный клуб «Локомотив» сыграет сегодня с итальянским «Ювентусом»

Встреча пройдет в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в Турине. После двух туров «железнодорожники» имеют в активе три очка и находятся на третьей строчке в группе D. У «Ювентуса» четыре балла, клуб делит лидерство в квартете с испанским «Атлетико».