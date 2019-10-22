Акции компании «Яндекс» в понедельник частично отыграли свое недавнее падение

В ходе торгов на бирже NASDAQ они подорожали более чем на 10%. Это произошло после сообщений о том, что российское правительство выступило за смягчение некоторых пунктов т.н. законопроекта о значимых сайтах. Его ранее внесли в Госдуму.

Как писала газета РБК, кабинет министров предложил в требовании о доли иностранного капитала увеличить предельный уровень до 50% минус одна бумага. В изначальном проекте говорилось о 20%. На фоне обсуждения законопроекта акции «Яндекса» всего за сутки упали больше чем на 15%.