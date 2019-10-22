Зампред Общественной палаты Мурманской области извинилась за фотографию с банками красной икры

По словам Юлии Величко, которая также возглавляет региональный совет сторонников «Единой России», публикация снимка оказалась неудачной шуткой. Ранее она подчеркнула, что снимок сделан не в ее холодильнике. На днях Величко опубликовала в своем Instagram фото со множеством банок красной икры, которое подписала так: «Кризис?! Не, не слышали!».