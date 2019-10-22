В России начали расти цены на гречку

В этом году ожидается худший за последние 5 лет урожай, пишет газета «Ведомости». Рост цен может составить 20-25%, говорят источники издания в торговых сетях. По их словам, о предстоящем уже предупредили поставщики гречневой крупы. Последние пару лет цены здесь снижались, и аграрии стали уменьшать площади под эту культуру. В итоге на рынке образовался дефицит.