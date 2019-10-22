Администрация сервиса Twitter разрабатывает новые правила для пользователей

Они направлены на борьбу с распространением сфабрикованных новостей, и попытками манипулировать обществом. В компании предупредили, что будут бороться на своей платформе со СМИ, которые публикуют материалы, значительно искажают смысл или цель сообщения, а также описывают события, которые не имели места в действительности. Работу над новой политикой планируют вести в течение нескольких недель.