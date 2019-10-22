Администрация сервиса Twitter разрабатывает новые правила для пользователей

Они направлены на борьбу с распространением сфабрикованных новостей, и попытками манипулировать обществом. В компании предупредили, что будут бороться на своей платформе со СМИ, которые публикуют материалы, значительно искажают смысл или цель сообщения, а также описывают события, которые не имели места в действительности. Работу над новой политикой планируют вести в течение нескольких недель.
2019-10-22T05:03:00+03:00
2019-10-22T04:38:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2523563-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:03, 22 октября 2019
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