НАСА не хочет допускать ситуации, при которой на МКС не будет американских астронавтов

По словам директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Джеймса Брайденстайна, даже в случае успеха коммерческих кораблей от американских производителей, они рассчитывают на совместное использование российских аппаратов. Он добавил, что космические ведомства двух стран ведут переговоры по поводу доставки американских астронавтов на МКС на российских кораблях, передает агентство ТАСС. НАСА прекратило собственные пилотируемые полеты 8 лет назад.