Спасатели возобновили поисковую операцию в районе прорыва дамб в Красноярском крае

Пропавшими без вести на третьи сутки после трагедии числятся пять человек. Не менее 15 погибли. К медикам за помощью обратились 27. ЧП произошло на золотодобывающем прииске. По данным следствия, пострадавшие дамбы были построены незаконно. По этому делу уже арестованы три человека.