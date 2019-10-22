Спасатели возобновили поисковую операцию в районе прорыва дамб в Красноярском крае

Пропавшими без вести на третьи сутки после трагедии числятся пять человек. Не менее 15 погибли. К медикам за помощью обратились 27. ЧП произошло на золотодобывающем прииске. По данным следствия, пострадавшие дамбы были построены незаконно. По этому делу уже арестованы три человека.
2019-10-22T05:03:00+03:00
2019-10-22T04:37:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 22 октября 2019
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